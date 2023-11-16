Защитник «Байера» Гримальдо: в будущем я хотел бы играть в Испании

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«В будущем я хотел бы играть в Испании, потому что это та лига, о которой я всегда говорил, что хочу играть в ней, что хочу играть дома. Но в данный момент я очень счастлив в Леверкузене. Я здесь совсем недавно и хочу наслаждаться этим ещё больше», — приводит слова Гримальдо Kicker.

Гримальдо является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от U16 до «Барселоны Б».

К «Байеру» 28-летний футболист присоединился, перейдя из «Бенфики» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт Гримальдо с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Гримальдо провёл 17 матчей, забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач.

После 11 туров «Байер» занимает первое место в Бундеслиге с 31 очком. На второй строчке расположилась «Бавария» (29 очков).