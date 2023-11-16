Тренер сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка будет выбран голосованием болельщиков
Пресс-служба Фонбет Кубка России запустила голосование среди болельщиков, по итогам которого будет выбран тренер для сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка.
В списке кандидатов:
- Курбан Бердыев («Динамо» Махачкала);
- Дмитрий Кузнецов (2DROTS);
- Вадим Евсеев («Кубань»);
- Евгений Калешин («Акрон»);
- Игорь Колыванов («Текстильщик»);
- Александр Ешкин («Химик-Август»);
- Михаил Сальников («Динамо» Владивосток);
- Эдуард Саркисов («Форте»);
- Роман Шаронов («СКА-Хабаровск»);
- Андрей Талалаев («Химки»).
Интересно, что в данный момент с большим отрывом в голосовании лидирует тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов, который является известным в прошлом российским футболистом. На счету Кузнецова 60% голосов. У ближайшего преследователя, Курбана Бердыева, 11%.
Проголосовать в опросе можно в официальном телеграм-канале Кубка России.
Комментарии