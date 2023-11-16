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Тренер сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка будет выбран голосованием болельщиков

Тренер сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка будет выбран голосованием болельщиков
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Пресс-служба Фонбет Кубка России запустила голосование среди болельщиков, по итогам которого будет выбран тренер для сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка.

В списке кандидатов:

  • Дмитрий Кузнецов (2DROTS);
  • Вадим Евсеев («Кубань»);
  • Евгений Калешин («Акрон»);
  • Игорь Колыванов («Текстильщик»);
  • Александр Ешкин («Химик-Август»);
  • Михаил Сальников («Динамо» Владивосток);
  • Эдуард Саркисов («Форте»);
  • Роман Шаронов («СКА-Хабаровск»);
  • Андрей Талалаев («Химки»).

Интересно, что в данный момент с большим отрывом в голосовании лидирует тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов, который является известным в прошлом российским футболистом. На счету Кузнецова 60% голосов. У ближайшего преследователя, Курбана Бердыева, 11%.

Проголосовать в опросе можно в официальном телеграм-канале Кубка России.

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