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Тренер сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка будет выбран голосованием болельщиков

Пресс-служба Фонбет Кубка России запустила голосование среди болельщиков, по итогам которого будет выбран тренер для сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка.

В списке кандидатов:

Дмитрий Кузнецов (2DROTS);

Вадим Евсеев («Кубань»);

Евгений Калешин («Акрон»);

Игорь Колыванов («Текстильщик»);

Александр Ешкин («Химик-Август»);

Михаил Сальников («Динамо» Владивосток);

Эдуард Саркисов («Форте»);

Роман Шаронов («СКА-Хабаровск»);

Андрей Талалаев («Химки»).

Интересно, что в данный момент с большим отрывом в голосовании лидирует тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов, который является известным в прошлом российским футболистом. На счету Кузнецова 60% голосов. У ближайшего преследователя, Курбана Бердыева, 11%.

Проголосовать в опросе можно в официальном телеграм-канале Кубка России.