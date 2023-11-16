В «Карабахе» прокомментировали восстановление Лунёва после травмы

В «Карабахе» прокомментировали восстановление российского вратаря Андрея Лунёва после травмы

«Восстановление Андрея идёт по плану. Всё в норме», — сообщили в пресс-службе «Карабаха» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Лунёв получил повреждение 9 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1). Во втором тайме 31‑летний россиянин травмировал правую ногу, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. После этого был назначен пенальти, с которого был забит победный мяч.

Из-за травмы Лунёв не поехал в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Сбор национальной команды начался 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Кубы в Волгограде.