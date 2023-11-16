Агент Барбоза: за Мостовым действительно следят в Европе, Андрей — интересный игрок

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что за игроком «Зенита» Андреем Мостовым следят в Европе.

«Не знаю, какой именно французский клуб сделал предложение Мостовому летом, но за ним действительно следят в Европе. И не только во Франции. Скауты просматривают всех талантливых футболистов крупных чемпионатов. В России немало игроков, которые привлекают внимание большого количества европейских скаутов. Все футболисты, которые сейчас выделяются в РПЛ, находятся под пристальным вниманием. В Европе следят за российским рынком — отъезд Захаряна и Кузяева в топ-лиги подтверждает это.

Что касается Мостового, то это очень интересный и перспективный игрок, который имеет все возможности развиваться. У меня нет сомнений, что за ним будут и дальше следить. Уедет ли он следующим летом? Всё возможно, посмотрим», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».