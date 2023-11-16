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Трёхминутный дубль Азмуна помог Ирану разгромить Гонконг в отборе на ЧМ-2026

Трёхминутный дубль Азмуна помог Ирану разгромить Гонконг в отборе на ЧМ-2026
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Сегодня, 16 ноября, состоялся матч 1-го тура группы Е азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года между сборными Ирана и Гонконга. Матч прошёл в Иране. Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 12-й минуте, когда бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун вывел иранцев вперёд. Спустя лишь три минуты Азмун оформил дубль. Счёт 2:0 держался почти до самого конца встречи. На 87-й минуте футболист «Порту» Мехди Тареми довёл счёт до разгромного. В компенсированное время второго тайма защитник Ирана Рамин Резаян установил окончательный счёт встречи.

ЧМ-2026 - Азия . Группа E. 1-й тур
16 ноября 2023, четверг. 17:30 МСК
Иран
Окончен
4 : 0
Гонконг
1:0 Азмун – 12'     2:0 Азмун – 15'     3:0 Тареми – 87'     4:0 Резаян – 90+2'    

Помимо Ирана, в 1-м туре в группе Е три очка набрала сборная Узбекистана, обыгравшая Туркменистан со счётом 3:1. Бывший игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился забитым мячом.

ЧМ-2026 - Азия . Группа E. 1-й тур
16 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Туркменистан
Окончен
1 : 3
Узбекистан
1:0 Durdyyew – 44'     1:1 Шукуров – 57'     1:2 Шукуров – 77'     1:3 Шомуродов – 90+1'    
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