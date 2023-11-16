Трёхминутный дубль Азмуна помог Ирану разгромить Гонконг в отборе на ЧМ-2026

Сегодня, 16 ноября, состоялся матч 1-го тура группы Е азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года между сборными Ирана и Гонконга. Матч прошёл в Иране. Хозяева одержали победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 12-й минуте, когда бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун вывел иранцев вперёд. Спустя лишь три минуты Азмун оформил дубль. Счёт 2:0 держался почти до самого конца встречи. На 87-й минуте футболист «Порту» Мехди Тареми довёл счёт до разгромного. В компенсированное время второго тайма защитник Ирана Рамин Резаян установил окончательный счёт встречи.

Помимо Ирана, в 1-м туре в группе Е три очка набрала сборная Узбекистана, обыгравшая Туркменистан со счётом 3:1. Бывший игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился забитым мячом.