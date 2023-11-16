Саудовская нефтяная компания заключит крупный спонсорский контракт с ФИФА

Саудовская нефтяная компания Aramco заключит спонсорский контракт, где выделит ФИФА до € 92 млн, сообщает The Times.

Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. В случае заключения соглашения именно Aramco станет крупнейшим спонсором ФИФА. Предполагаемое соглашение будет рассчитано до 2024 года и футбольная организация получит до € 92 млн. Также Aramco уже сотрудничает с Формулой-1 и лигами по крикету.

Кроме того, эту сделку связывают с новостью о том, что Саудовская Аравия получит право на проведение чемпионата мира 2034 года. А ранее появилась информация, что руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба в связи с высокой популярностью команды, где играет португальский нападающий Криштиану Роналду.