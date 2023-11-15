УЕФА планирует пригласить «Аль‑Наср» для участия в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует пригласить саудовский «Аль Наср» для участия в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025, сообщает журналист Али Аль-Харби в социальных сетях.

По информации журналиста, руководство УЕФА заинтересовано в приглашении саудовского клуба в связи с высокой популярностью команды, где играет португальский нападающий Криштиану Роналду.

Напомним, ранее появилась информация, что в Федерации футбола Саудовской Аравии планировали обратиться в УЕФА с просьбой получить специальное приглашение для участия в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025.

Также УЕФА в прошлом году объявил об изменении формата турнира с 2024 года. Число команд увеличится с 32 до 36, групповой этап заменит единая лига. Каждый клуб проведёт как минимум восемь матчей с восьмью разными командами, четыре — на своём поле и четыре — на чужом.