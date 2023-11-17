Врач сборной Норвегии Ола Санд заявил, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в товарищеском матче с Фарерскими островами (2:0).

«Он слегка подвернул лодыжку, где он немного уязвим. Сразу стало очень больно, а потом всё довольно быстро прошло. Завтра посмотрим, в каком он состоянии», — приводит слова Санда VG.

Форвард вышел на замену в товарищеском матче и за несколько минут до окончания встречи получил травму. Врач сборной Норвегии уточнил, что Эрлинг повредил ту же лодыжку, с которой у него были проблемы и раньше.

Холанд в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей за «Сити», где отметился 17 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. На данный момент после 12 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» располагается на первой строчке с 28 очками.