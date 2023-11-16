Игрок «Манчестер Сити» Холанд: Роналду — главный источник вдохновения для меня

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением об экс-форварде «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающем за саудовский «Аль-Наср».

«Смотрел ли я нарезки видео с Криштиану Роналду на YouTube? Да, он для меня самый главный источник вдохновения, особенно в том, как он действует в штрафной площади. То, как он развил свою игру, сначала выступая в качестве вингера в «Манчестер Юнайтед» и в первые годы в мадридском «Реале», а затем став нападающим, это невероятно», — приводит слова Холанда TC в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. За этот период португалец принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей.