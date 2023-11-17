Израильские клубы проведут оставшиеся в этом году матчи еврокубков в Сербии

«Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива проведут оставшиеся домашние матчи еврокубков в Сербии, сообщает официальный сайт УЕФА. Ранее организация приостановила проведение международных игр в Израиле до дальнейшего уведомления в связи с обострением вооружённого конфликта с ХАМАС.

В 5-м туре Лиги Европы 30 ноября «Маккаби» из Хайфы сыграет с «Ренном» на стадионе Райко Митича в Белграде.

Перенесенная встреча 3-го тура Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и «Зарёй» состоится 25 ноября на стадионе ТСЦ в городе Бачка-Топола. Израильский клуб проведёт там же и матч 6-го тура с «Гентом» 14 декабря.

Все игры пройдут без зрителей.

Ранее «Маккаби» из Хайфы сыграл в Лиге Европы на Кипре с «Вильярреалом» (1:2), а одноимённая команда из Тель-Авива — в Шотландии с «Зарёй» (3:1) в Лиге конференций.

Мужская и женская сборные Израиля проводят матчи в Фелксуте в Венгрии.