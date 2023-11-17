Сборная Чили сыграла вничью с Парагваем в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 5-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Чили и Парагвая. Команды играли на стадионе «Монументаль Давид Арельяно» в Сантьяго (Чили). Матч закончился вничью со счётом 0:0.
Встреча запомнилась двумя удалениями. Первым на 44-й минуте матча красную карточку получил защитник национальной команды Парагвая Роберт Рохас. В концовке второго тайма арбитр матча удалил полузащитника сборной Чили и московского ЦСКА Виктора Мендеса.
Парагвай занимает седьмое место в группе, набрав пять очков за пять матчей. Чили располагается на восьмой строчке, также заработав пять очков.
ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории на турнире примут участие 48 сборных. От Южной Америки на соревнования поедут шесть сборных, а седьмая попробует отобраться на ЧМ через плей-офф.
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