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Лионель Скалони отреагировал на поражение сборной Аргентины от Уругвая в отборе ЧМ-2026

Лионель Скалони отреагировал на поражение сборной Аргентины от Уругвая в отборе ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от национальной команды Уругвая в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мы не нашли свой путь. Они, без сомнения, заслужили победу. Попытались исправиться во втором тайме, использовав замены. Несмотря на победную серию, которая у нас была, мы понимаем, что в футболе можно проиграть. Нам грустно, потому что, играя дома, мы всегда хотим доставить людям радость.

Никто из нас не любит проигрывать, но мы должны перевернуть страницу, подумать о том, что будет дальше, и исправить это. Мы не можем думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда не проиграем. Вы учитесь на всех поражениях. Постараемся не допустить повторения», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, завершился матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Аргентины принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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