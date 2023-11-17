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Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались в «Спартаке» и ЦСКА

Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались в «Спартаке» и ЦСКА
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Полузащитник сборной России Антон Зиньковский рассказал, как от него в детстве отказались московские «Спартак» и ПФК ЦСКА.

«Я сначала уехал в «Краснодар», на просмотр на пару недель. Мне сказали: «Приезжай через неделю на финальный просмотр». Мы с папой подумали, что раз пока время есть, поедем в Москву. Был ЦСКА, потом «Спартак» и «Чертаново». Приехали в ЦСКА, потренировались полторы-две недели, сказали, что я такой же, как их ребята, смысла менять им нет. В «Спартаке» зашли в какой-то кабинет, на нас мужик глянул и сказал: «Ниже 1,7 метра не рассматриваем». А мне было 12 лет. Мы развернулись и ушли. Такой просмотр в «Спартаке» был», — сказал Антон Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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