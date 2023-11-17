Тормена: Сафонов и Сперцян готовы играть в топ-клубе Европы, их переход — вопрос времени

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил шансы своих одноклубников, вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Эдуарда Сперцяна, перейти в европейский топ-клуб.

«Не сомневаюсь, что и Сафонов, и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе. Я вижу изнутри, какой уровень футбола они показывают. Думаю, их переход в Европу — всего лишь вопрос времени», — приводит слова Тормены Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Матвей Сафонов провёл 15 матчей в составе «быков», а Эдуард Сперцян принял участие также в 15 встречах в РПЛ, в которых отметился семью голами и одной голевой передачей. «Краснодар» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги идёт на первом месте в таблице, набрав 32 очка.