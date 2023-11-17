Зелиньски: почему не перешёл в «Аль-Ахли»? Ещё не время гнаться за деньгами

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски рассказал, почему минувшим летом не перешёл в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на интерес к нему со стороны «Аль-Ахли».

«Это правда, что ко мне был интерес, но я решил добиться большего здесь, в Европе. Например, я понял, что хочу продолжать играть в Лиге чемпионов. Решил, что ещё не время гнаться за деньгами. Я не жалуюсь. Деньги — это ещё не всё. Знаю, что, возможно, в будущем будет подобное выгодное предложение, и я воспользуюсь им, но на текущий момент я решил, что для меня будет лучшим вариантом, если я продолжу свою карьеру в Европе», — приводит слова Зелиньского ITASportPress.

Напомним, в нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.