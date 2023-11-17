Личка: Смолов работает на тренировках с такой же самоотдачей, как и молодые игроки

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о нападающем Фёдоре Смолове.

«Как оцениваю физическую форму Смолова? Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьёзной травмы, то Фёдор может спокойно играть ещё три-четыре года на хорошем уровне.

Не устал ли ещё Смолов от футбола? Нет-нет. Вижу в его глазах запал. Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки. Нет такого, что он просит снизить нагрузки или говорит: «Марцел, я устал», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Фёдор Смолов провёл 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи.