Лучано Спаллетти высказался о победе сборной Италии над Северной Македонией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над национальной командой Северной Македонии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Мы отлично провели первый тайм. Показывая такую игру, мы неизбежно будем забивать голы. До перерыва нас не беспокоили контратаки соперников, но во втором тайме такие проблемы иногда возникали.

Важно было избегать стандартных положений у своих ворот, поскольку оппоненты превосходят наших игроков в росте, и мы пропустили после первого же углового.

Второй пропущенный гол можно назвать случайным. После этого наша команда показала характер, продолжив атаковать и забив ещё дважды», – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, завершился матч 9-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Сборная Италии одержала победу со счётом 5:2.