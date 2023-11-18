«Локомотив» сделает предложения о продлении контракта Миранчуку и Жемалетдинову

Московский «Локомотив» планирует в ближайшее время сделать предложения по новому контракту полузащитникам Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных приказал готовить предложения о новом контракте Миранчуку и Жемалетдинову. Сейчас этим вопросом занимается спортивный департамент, так что в ближайшие пару недель стороны могут начать переговоры.

Действующие соглашения футболистов с «Локомотивом» рассчитаны до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Жемалетдинов провёл 10 матчей во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Антон Миранчук принял участие в 20 играх, забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи.