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«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку приобрести игрока «Брайтона» Фергюсона в январе

«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку приобрести игрока «Брайтона» Фергюсона в январе
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«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона в январе, когда откроется трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг лично заинтересован в том, чтобы Фергюсон перешёл к ним, поскольку хочет, чтобы в команде было больше индивидуально сильных футболистов.

Напомним, в нынешнем ноябре ирландский нападающий продлил трудовое соглашение с «чайками» до 2029 года. В текущем сезоне Фергюсон принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн. Однако ранее в СМИ появлялась информация, что «Брайтон» оценивает Фергюсона в сумму выше € 114 млн.

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