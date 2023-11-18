Сафонов в падении отбивал мячи, Головин и Пиняев отрабатывали угловые. Фото с тренировки

18 ноября в рамках учебно-тренировочного сбора в Новогорске состоялась тренировка сборной России по футболу.

Напомним, что сбор стартовал 13 ноября. В понедельник, 20 ноября, команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде. Игра состоится на «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Нападающий сборной России Фёдор Чалов поделился ожиданиями от предстоящей встречи. «Когда играешь дома, болельщики гонят тебя вперёд. В играх за сборную хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся в предстоящем матче играть в красивый футбол», — сказал футболист.

В состав национальной команды в этот раз не вошли Алексей Миранчук и Арсен Захарян. Карпин объяснил это тем, что игроки получают недостаточно практики в своих клубах.

Лучшие фото с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.