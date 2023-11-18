Дасаев: если будет время, посмотрю матч сборных России и Кубы — соперник не важен

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Кубы.

«Если у меня будет время, я буду смотреть матч сборных России и Кубы. Всё-таки играет сборная страны, и тут без разницы, какой соперник. Да, Куба — не очень сильная команда, но играть надо.

Пока рано говорить о самой игре, потому что трудно прогнозировать и загадывать. Пожелаем сборной России удачи, чтобы была победа», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.