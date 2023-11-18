Тренер сборной Кубы: у нас большие надежды на матч с Россией — выставим лучший состав

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«К сожалению, мы прибыли без некоторых ключевых игроков, так как у них травмы. Однако у нас есть хорошие новости о возвращении Карелы Эспино, нашего лучшего защитника, и капитана Луиса Хавьера Параделы, которые восстановились после травм. У нас большие надежды на этот матч. Мы постараемся выставить лучший состав», — сказал Кастильо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение она потерпела в ещё одном матче с командой Египта U23 (1:2). Отметим, что обе встречи с египтянами проводил молодёжный состав национальной команды России.