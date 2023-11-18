В мадридском «Реале» сообщили диагноз травмированного Винисиуса

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор в минувшем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (2:1) получил разрыв двуглавой мышцы бедра, сообщается на официальном сайте «сливочных».

«После обследования, проведённого сегодня медицинскими службами «Реала», у нашего игрока Винисиуса Жуниора был диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги, который затронул подколенное сухожилие», — говорится в заявлении пресс-службы испанского клуба.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 35 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. В нынешнем сезоне бразильский вингер сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.

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