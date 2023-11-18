Марсело Гальярдо возглавит «Аль-Иттихад», за который выступают Бензема и Канте — Романо

Бывший тренер аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо в ближайшее время возглавит «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский наставник уже подписал соглашение с «Аль-Иттихадом». До конца текущей недели он прибудет в Саудовскую Аравию для официального представления.

Сообщается, что Гальярдо будет тренировать саудовскую команду до конца июня 2025 года с возможностью продления соглашения до лета 2027 года.

47-летний специалист за время своей тренерской карьеры работал только с двумя командами — уругвайским «Насьоналем» и аргентинским «Ривер Плейт». Последних Гальярдо возглавлял на протяжении восьми лет. Под его руководством «Ривер Плейт» завоевал 13 трофеев, в том числе стал чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес (дважды).