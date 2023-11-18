«Фулхэм» проявляет интерес к Тимо Вернеру

Руководство «Фулхэма» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернера. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер «дачников» Марку Силва является большим фанатом таланта Вернера и видит в нём наилучший вариант для усиления атакующего потенциала своей команды. Отмечается, что «Фулхэму» будет не просто договориться с самим игроком и его агентами, так как месячная зарплата немца составляет около € 170 тыс.

Напомним, в нынешнем сезоне Вернер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. В общей сложности футболист провёл на поле 370 минут. Действующий контракт немца с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Вернера составляет € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе американского «Нью-Йорк Ред Буллз» ещё к одному футболисту «Лейпцига».