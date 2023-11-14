Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «РБ Лейпциг» Форсберг зимой может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»

Игрок «РБ Лейпциг» Форсберг зимой может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»
Аудио-версия:
Комментарии

Команда МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» предложила долгосрочный контракт полузащитнику «РБ Лейпциг» Эмилю Форсбергу. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, американская команда предложила шведскому футболисту контракт на три года с возможностью продления ещё на сезон. Трансферу ещё предстоит пройти все клубные инстанции, но поиск замены Форсбергу уже начался.

Также сообщается, что Форсберг хотел остаться в немецком клубе и был готов обсуждать более низкие финансовые условия. Однако руководство «РБ Лейпциг» сделало предложение, которое было чрезвычайно ниже стандартных рыночных условий, что было воспринято как неуважение к игроку.

32-летний футболист присоединился к «РБ Лейпциг» в январе 2015 года. Действующий контракт Форсберга с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в € 7 млн.

Материалы по теме
Эмиль Форсберг — о матче с «Црвеной Звездой»: должны были забить ещё несколько голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android