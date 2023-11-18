«Нефтчи» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 18 ноября, в товарищеском матче встретятся азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды будут играть на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Нефтчи»: Джафаров, Вальдес, Алиев, Абышов, Мелано, Гаджиев, Мирзов, Оланаре, Шиньяшики, Матиас, Коффи.

«Зенит»: Адамов, Круговой, Чистяков, Родригао, Сантос, Сутормин, Ду Кейрос, Коваленко, Клаудиньо, Мантуан, Изидор.

«Зенит» и «Нефтчи» проводили товарищеский матч 1 июля 2023 года. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. В составе российской команды голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. За азербайджанскую команду отличился бразилец Салданья.

Напомним, подопечные Сергея Семака идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после первого круга. «Нефтчи» после 13 сыгранных матчей в чемпионате Азербайджана располагается на шестом месте. В активе команды 18 очков.