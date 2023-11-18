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Вингер «Лацио» Педро назвал фаворитов текущего сезона Лиги чемпионов

Вингер «Лацио» Педро назвал фаворитов текущего сезона Лиги чемпионов
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Футболист римского «Лацио» Педро Родригес предположил, какой из клубов может выиграть Лигу чемпионов в этом году.

«Команда, которая сейчас сильнее всех и играет лучше всех в Италии – это «Интер». Они редко проигрывают и теряют очки. Но я не знаю, как закончится чемпионат Италии в этом году, посмотрим.

В Лиге чемпионов как всегда у сильных команд возникают проблемы. Да, всегда есть четыре-пять очень сильных команд, которые доходят до финальных стадий. «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Барселона» – их можно назвать фаворитами турнира. «Барселона» в последние годы далеко не проходила, но она традиционно сильна.

Тяжело выбрать один клуб, который станет победителем Лиги чемпионов. Дойти до финала всегда непростая задача. Но я бы выбрал «Манчестер Сити», – приводит слова Педро журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, «Лацио» борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов в группе E. После четырёх туров римляне занимают второе место, набрав семь очков. В квартете с подопечными Маурицио Сарри сражаются «Атлетико», «Фейеноорд» и «Селтик».

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