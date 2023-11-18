Диего Симеоне: я в «Атлетико» не для того, чтобы выиграть ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что ему не важна победа в Лиге чемпионов.

«Меня это не увлекает. Эта команда никогда не выигрывала Лигу чемпионов. Я здесь не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Это иллюзия и радость всякий раз, когда мы принимаем участие в турнире. Мы знаем, как это тяжело. Я не чувствую это как одержимость, потому что всё, что есть одержимость – это плохой путь. Я воспринимаю это как иллюзию, и это хорошо. Мы все их имеем», — цитирует Симеоне Cadena Ser.

Недавно мадридский «Атлетико» продлил контракт с главным тренером команды Диего Пабло Симеоне до 2027 года.

С момента прихода Симеоне клуб выиграл восемь титулов: две Ла Лиги (2013/2014, 2020/2021), один Кубок Испании (2012/2013), две Лиги Европы (2011/2012, 2017/2018), два Суперкубка Европы (2012, 2018) и один Суперкубок Испании (2014). К этим титулам добавляются два финала Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах.