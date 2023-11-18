«Нефтчи» — «Зенит»: Мирзов дальним ударом вновь вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды играют на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 62-й минуте Резиуан Мирзов забил свой второй гол и вновь вывел «Нефтчи» вперёд.
«Зенит» и «Нефтчи» проводили товарищеский матч 1 июля 2023 года. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. В составе российской команды голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. За азербайджанскую команду отличился бразилец Салданья.
Напомним, подопечные Сергея Семака идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после первого круга. «Нефтчи» после 13 сыгранных матчей в чемпионате Азербайджана располагается на шестом месте. В активе команды 18 очков.
- 18 ноября 2023
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