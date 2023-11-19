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Зиньковский ответил на вопрос, какими тремя футболистами он усилил бы «Спартак»

Зиньковский ответил на вопрос, какими тремя футболистами он усилил бы «Спартак»
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, какими тремя игроками он усилил бы состав красно-белых.

«Три любых футболиста, которыми мог бы усилить «Спартак»? Беллингем. Тяжёлый вопрос. Солдатенков? Вы что? Нет-нет. Мы же сказали «самые сильные». Хотя он игрок сборной России. На свои позиции не хочется никого брать. Все атакующие — классные футболисты. Ещё обижать никого не хочется. Джуд Беллингем — он везде. Ещё центральный защитник нужен. Джикию можно переподписать? Не в моей компетенции. Пускай будут Роналду и Месси. Отличный выбор. Будут втроём играть вместо меня и Соболева», — сказал Зиньковский в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 24 очка в 15 играх.

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