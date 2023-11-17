Зиньковский высказался о конфликте Абаскаля и Соболева в «Спартаке»

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым.

«Что происходит у Абаскаля с Соболевым? Если честно, не знаю, что у них там происходит, что у них в личных беседах и так далее, но сейчас состав такой… Соболь не попадает. Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят. Рыбалка? Он был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», — сказал Антон Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Напомним, ранее СМИ сообщали о конфликте между тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и форвардом команды Александром Соболевым.