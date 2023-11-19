Анатолий Бышовец: результат в матче сборной России с Кубой не стоит на первом месте

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец поделился мнением о грядущем товарищеском матче российской национальной команды с Кубой.

«Конечно, я буду смотреть матч сборной России с Кубой. Считаю, что даже в таких матчах можно найти много полезной информации: эксперименты с тактикой, просмотр игроков и их сочетания. Динамика, которую мы наблюдаем, не носит характера результата, но связана с перспективой.

Для Кубы матч с Россией тоже для получения информации на перспективу. Результат в этом матче не стоит на первом месте. Но надо учитывать репутацию команды и ожидания болельщиков», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России проведёт матч с Кубой 20 ноября (19:30 мск).