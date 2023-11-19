Карпин: любой ценой добиться результата? Такого нет и не будет в товарищеских матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о важности результата в товарищеских матчах национальной команды.

«Какие эмоции возникают, когда часть экспертов и болельщиков говорят, что результат обязателен? Вот я сейчас плечами пожимаю, так и рефлексирую.

Результат важен? Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идёт борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Команды будут играть в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.