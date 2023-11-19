Валерий Карпин высказался об отсутствии Кругового в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие защитника «Зенита» Данила Кругового в заявке национальной команды на ноябрьский сбор.

«Невызов Кругового не связан с рождением ребёнка. Вообще впервые слышу об этом. Мы вызывали игроков, у которых недавно родились дети. Причина не в этом», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.