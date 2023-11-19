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Капитан сборной Кубы Парадела: мы знаем многих игроков сборной России. Например, Головина

Капитан сборной Кубы Парадела: мы знаем многих игроков сборной России. Например, Головина
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Капитан и нападающий сборной Кубы Луис Хавьер Парадела заявил, что они знают многих игроков сборной России. Например, футболиста «Монако» Александра Головина.

«Мы знаем многих игроков сборной России. Например, Головина. Мы следили за чемпионатом мира. Мы увидели большое количество интересных игроков. Это футболисты мирового уровня», — передаёт слова Параделы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
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