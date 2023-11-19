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Лоськов — о голе в золотом матче: нормальный человек с такой позиции не ударит

Лоськов — о голе в золотом матче: нормальный человек с такой позиции не ударит
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Бывший футболист московского «Локомотива», а ныне помощник тренера железнодорожников Дмитрий Лоськов рассказал о победном голе в золотом матче с ЦСКА (1:0).

«Как решился на тот удар, который принёс победу в золотом матче? Если честно, там всё было быстро. Даже не успел принять решения, что первым пришло в голову — то и исполнил. Было большое скопление игроков, поэтому Нигматуллин и не ожидал этого удара. Он не думал, что я буду бить, потому что нормальный человек с такой позиции не ударит», — приводит слова Лоськова «Матч ТВ».

Напомним, золотой матч прошёл в ноябре 2002 году между ЦСКА и «Локомотивом», где единственный мяч забил Лоськов дальним ударом на шестой минуте.

В данный момент проходит золотой ретроматч на стадионе «РЖД Арена», где счёт не открыт.

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Лоськов – 56'    
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