«Надеюсь, что это не повторится». Маттеус — о Хаверце на позиции левого защитника

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал решение главного тренера национальной команды использовать Кая Хаверца на позиции левого защитника в матче с Турцией (2:3).

«Кай Хаверц обладает большим потенциалом, но он не был подготовлен на этой позиции (левого защитника. — Прим. «Чемпионата»). Я понимаю, что тренер хотел попробовать, но я надеюсь, что это не повторится — даже несмотря на то что Хаверц был одним из лучших игроков в матче с Турцией. Это не может быть постоянным решением — внезапно поставить одного из лучших немецких атакующих игроков последних лет на позицию защитника. Это также пощёчина игрокам, которые играли там в последнее время. Я был удивлён, что Давид Раум не вышел в старте», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

Напомним, 18 ноября сборная Германии в товарищеском матче проиграла национальной команде Турции со счётом 2:3. Матч проходил на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.