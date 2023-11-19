Фюллькруг — о фанатах сборной Турции: в нашей столице мы ощущали себя будто на выезде

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг высказался о болельщиках турецкой национальной команды на прошедшем товарищеском матче.

«Досадно, что здесь, в нашей столице, мы ощущали себя будто на выездном матче. Выйти на эмоциональный уровень соперника было невозможно, даже если очень постараться. Конечно, болельщики сборной Турции радовались каждому выигранному единоборству, и, к сожалению, в первом тайме было заметно их небольшое преимущество.

Конечно, свист не выбил бы команду из колеи, но это, конечно, оказывает влияние. Я играю за дортмундскую «Боруссию», и домашние матчи для нас гораздо приятнее выездных. И не нужно даже спрашивать почему – у нас безумные фанаты. Сборная Турции получила отличную поддержку, и это, конечно, повлияло не только на нас, но и на них», — приводит слова Фюллькруга Sport1.de.

Напомним, 18 ноября, состоялся матч между сборными Германии и Турции. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошом Франковским (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Германии проиграла Турции со счётом 2:3.