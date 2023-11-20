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Сборные Шотландии и Норвегии сыграли вничью в сверхрезультативном матче отбора к Евро-2024

Сборные Шотландии и Норвегии сыграли вничью в сверхрезультативном матче отбора к Евро-2024
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В воскресенье, 19 ноября, состоялся матч 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 между сборными Шотландии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась вничью — 3:3.

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте. Отличился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Арон Дённум. Спустя 10 минут шотландцы получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Джон Макгинн. На 20-й минуте норвежцы вновь вышли вперёд благодаря голу нападающего Йёргена Странна Ларсена. На 33-й минуте защитник скандинавской команды Лео Эстигор отправил мяч в свои ворота. На 59-й минуте хозяева поля вышли вперёд впервые в этом матче. Автором гола стал Стюарт Армстронг. Однако гол форварда Мохамеда Эльюнусси на 86-й минуте позволил гостям избежать поражения.

После этой игры в активе Шотландии стало 17 очков. Команда завершила групповой этап на втором месте и выступит в финальной части Евро-2024. Норвегия с 11 очками заняла третье место в группе А и пропустит турнир.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
3 : 3
Норвегия
0:1 Дённум – 3'     1:1 Макгинн – 13'     1:2 Странн Ларсен – 20'     2:2 Эстигор – 33'     3:2 Армстронг – 59'     3:3 Эльюнусси – 86'    
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