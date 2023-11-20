Португалия уверенно обыграла Исландию, Роналду отдал голевую передачу

Завершилась встреча 10-го тура группы J отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Португалии и Исландии. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Португалия уверенно обыграла Исландию со счётом 2:0.

Под конец первого тайма, на 37-й минуте, Бруну Фернандеш открыл счёт в матче, выведя Португалию вперёд. Во втором тайме, на 66-й минуте, Рикарду Орта с передачи Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев. Гол Орты так и остался последним в данной встрече, Португалия одержала победу в матче со счётом 2:0.

После результата данного матча Португалия находится на первой позиции турнирной таблицы группы F, набрав 30 очков из 30 возможных в 10 проведённых матчах. Португальцы ранее досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Исландия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав 10 очков.