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Португалия уверенно обыграла Исландию, Роналду отдал голевую передачу

Португалия уверенно обыграла Исландию, Роналду отдал голевую передачу
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Завершилась встреча 10-го тура группы J отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Португалии и Исландии. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Португалия уверенно обыграла Исландию со счётом 2:0.

Под конец первого тайма, на 37-й минуте, Бруну Фернандеш открыл счёт в матче, выведя Португалию вперёд. Во втором тайме, на 66-й минуте, Рикарду Орта с передачи Криштиану Роналду удвоил преимущество хозяев. Гол Орты так и остался последним в данной встрече, Португалия одержала победу в матче со счётом 2:0.

После результата данного матча Португалия находится на первой позиции турнирной таблицы группы F, набрав 30 очков из 30 возможных в 10 проведённых матчах. Португальцы ранее досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Исландия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав 10 очков.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Фернандеш – 37'     2:0 Орта – 66'    
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