Тренер Испании: похоже, что травма Гави серьёзная, это самая горькая победа в моей жизни

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму полузащитника Гави, которую он получил в матче десятого тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года с национальной командой Грузии.

«Похоже, что травма Гави серьёзная. Это самая горькая победа, которую я когда-либо пережил в своей жизни. Мы ждем окончательных результатов», — приводятся слова Фуэнте в социальной сети X (ранее Twitter) Barcacentre.

Ранее сообщалось, что после первого осмотра у медицинской бригады сложилось впечатление, что травма очень серьезная. Подозревают разрыв крестообразной связки колена. Если травма игрока подтвердится, что вероятнее всего сезон для Гави закончен. Также он рискует пропустить чемпионат Европы по футболу.

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