У игрока «Барселоны» Гави — разрыв крестообразной связки, он может пропустить 6-8 месяцев

Завершилась встреча 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии. Команды играли на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Сборная Испании уверенно обыграла Грузию со счётом 3:1.

По ходу встречи полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави получил серьёзную травму и был вынужден покинуть поле досрочно. По данным первого медицинского осмотра, Гави порвал крестообразную связку в данной встрече. Об этом сообщает Diario AS.

Если эта информация будет подтверждена результатами МРТ, то игрок пропустит от шести до восьми месяцев и, вероятно, не сможет сыграть ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

Напомним, после результата данного матча Испания находится на первой позиции турнирной таблицы группы A, набрав 21 очко в восьми проведённых матчах. Испанцы ранее досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Грузия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав восемь очков.