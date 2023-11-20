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Генич высказался о мотивации игроков сборной России перед матчем с Кубой

Генич высказался о мотивации игроков сборной России перед матчем с Кубой
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Футбольный комментатор Константин Генич порассуждал на тему мотивации футболистов сборной России в товарищеских матчах.

«Мотивация разносторонняя может быть. Не забываем, против кого сборная России выходит. На Кению, Узбекистан, Таджикистан сложно настроиться. Мы читаем интервью Соболева, где он сказал, что если бы нас не убрали (с международной арены), то «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, вышли бы на чемпионат мира. Нет доказательств, что это бы произошло.

Сегодня вы лучшие игроки из России. Пригласи кого‑нибудь из этих ребят в чемпионат Кении или Кыргызстана, никто же не поедет. Выходите и доказывайте, что вы лучшие, но вы же с большим трудом с ними справляетесь. Мотивация — не сесть в лужу, чтобы потом не обсуждали, как всё плохо. Выходите и играйте, как с Камеруном», — сказал Генич в эфире программы «Все на Матч».

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