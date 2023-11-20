Давид Сильва — о восстановлении от травмы: всё идёт очень хорошо, сейчас это мой приоритет

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва рассказал о восстановлении после травмы.

«На самом деле всё идёт очень хорошо. Сейчас это мой приоритет, и я не думаю ни о чём другом.

Контракт с «Сосьедадом»? Подписание было сделано очень быстро. По правде говоря, я правильно поступил, что приехал, потому что мне очень нравится Сан-Себастьян, а также три года, которые я провёл в команде. Моей семье здесь очень рады, люди всегда проявляли к нам большую привязанность, и поэтому мы решили провести восстановление колена здесь и остаться в Сан-Себастьяне», — приводит слова Сильвы Marca.

Сильва перешёл в «Сосьедад» из «Манчестер Сити» в августе 2020 года в статусе свободного агента.

В июле 2023 года 37-летний полузащитник получил травму колена и в том же месяце объявил о завершении карьеры.

На счету Сильвы 745 сыгранных матчей, 121 гол и 194 голевые передачи.

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