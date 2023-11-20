Отец форварда «Аль-Ахли» Фирмино скончался во время отдыха в Дубае

Отец бывшего нападающего «Ливерпуля», а ныне игрока саудовского «Аль-Ахли» Роберто Фирмино умер во время отдыха в Дубае с семьёй. Об этом сообщает UOL.

По данным источника, причиной смерти 62-летнего мужчины стал инфаркт.

Этим летом 32-летний форвард получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Ливерпулем», к которому он присоединился в 2015 году, перейдя из немецкого «Хоффенхайма». За «красных» Роберто Фирмино провёл 362 матча во всех соревнованиях, забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах «Аль-Ахли», в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года.