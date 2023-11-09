Экс-игрок «Ливерпуля» Фирмино рассказал о натянутых отношениях между Мане и Салахом

Нападающий саудовского «Аль-Ахли» Роберто Фирмино рассказал о взаимоотношениях между сенегальцем Садио Мане и египтянином Мохамедом Салахом во времена выступлений за «Ливерпуль».

«Я был там, на поле, прямо посреди них. Я воочию видел взгляды, гримасы, язык тела, недовольство, когда один злился на другого. Я чувствовал это. Я был связующим звеном между ними в нашей атакующей игре и пожарным в эти моменты», — приводит слова Фирмино ESPN со ссылкой на книгу нападающего «Si Senor: My Liverpool Years».

Этим летом 31-летний форвард получил статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Ливерпулем», к которому он присоединился в 2015 году, перейдя из немецкого «Хоффенхайма». За «красных» Роберто Фирмино провёл 362 матча во всех соревнованиях, забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи.