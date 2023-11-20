Эдуард Малофеев: Адиев — большой труженик. Сейчас он получает вознаграждение божье

Бывший тренер сборной Советского Союза, чемпион СССР 1982 года Эдуард Малофеев высказал мнение о работе Магомеда Адиева в национальной команде Казахстана. В середине 1990-х годов Адиев играл под руководством Малофеева в махачкалинском «Анжи».

— Вообще не удивлён тренерскими успехами Магомеда. Он с юности очень целеустремлённым мальчиком был. В «Анжи» ко мне пришёл совсем молодым парнишкой, лет 17–18. Тогда очень тяжёлое было время. Я помог ему встать на ноги. Адиев — очень серьёзный и благодарный парень. Всё воспринимал и быстро рос. Ему повезло, что мне такой тип игроков нравился. Крупный парень, в тактическом плане всё воспринимал правильно. Не любил мышиную возню на поле, к более широкому футболу тяготел. Все задумки, которые я проповедовал, он добросовестно выполнял. Он большой труженик. Раз у него сейчас всё так идёт, значит, на правильном пути. И хорошая дорога должна быть у него. Адиев относится к категории людей «кто хочет, тот всегда добьётся».

Магомед — мусульманин. Я тоже верующий человек, христианин. Когда я видел, как он молился, меня это очень радовало. Думал про себя: «Были бы все такие ребятки серьёзные, хорошие, которые побаиваются Господа Бога». Это же прекрасно. Наверное, сейчас он и получает вознаграждение божье», — сказал Малофеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.