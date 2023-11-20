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Словения — Казахстан: прямая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024, где смотреть онлайн, видео голов, 20 ноября 2023

Российский тренер рвётся на Евро! Решающий матч в отборе для Адиева и Казахстана. LIVE
Кирилл Закатченко
Словения — Казахстан. LIVE
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Словении достаточно не проиграть дома, чтобы забрать путёвку в Германию.

Всем привет! 20 ноября — ключевой день в квалификации чемпионата Европы — 2024. Сегодня мы узнаем, кто пробьётся на турнир через отборочные группы, а кто останется без путёвки в Германию. В частности важнейший матч предстоит нашим соседям, сборной Казахстана.

Команда российского тренера Магомеда Адиева в девяти турах набрала 18 очков и будет решать задачу по выходу на Евро в очной встрече с единственным конкурентом — Словенией. Из группы H на турнир уже квалифицировалась Дания, а в борьбе за второе место сейчас такой расклад: словенцы имеют 19 очков и поедут в Германию, если хотя бы не проиграют Казахстану.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Словения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за развязкой в группе H с участием сборной Казахстана в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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