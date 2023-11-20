Гаджиев: Адиев хорошо работает в Казахстане — команда играет на пределе своих возможностей

Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о наставнике сборной Казахстана Магомеде Адиеве.

«Адиев хорошо работает в сборной Казахстана. Это, наверное, лучшие результаты команды сейчас. Если и были, то один раз и уже прошло время. Матч со Словенией будет сложным. У соперника более квалифицированные футболисты. Но Казахстан уже выигрывал у соперника с более серьёзными игроками в составе. Это связано с тренерской работой — команда играет на пределе своих возможностей, не позволяет соперникам проявлять тот уровень мастерства, на который они способны», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня вечером сборная Казахстана сыграет с командой Словении в матче отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. В случае победы подопечные Адиева выйдут в финальную часть Евро-2024.